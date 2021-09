Eesti vingeim naistrummar Hele-Riin Uib tutvusest taikotrummidega: tegin esimesed löögid ära ja olin pikali maas

Klassikalise muusika taustaga naine õppis Jaapanis mängima vaatemängulist šõud pakkuvaid taikotrumme. Nääpsukese naise jaoks tähendas see täielikku mängu­tehnika muutust.

“Mulle on naljatoonil öeldud, et oleksin pidanud flöödi valima. Läks aga nii, et minu jõusaal on trummide tassimine,” ütleb õbluke trummar , kelle pulbitsev lavaenergia ei jäta külmaks ühtki pealtvaatajat.