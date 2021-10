Kai Saksa uurimisvaldkonnad on südamehaiguste ravi, vananemisteadus gerontoloogia ja geriaatria, mis tegeleb vanemale eale iseloomulike haiguste ennetamise ja raviga. Tema sulest on ilmunud rohkelt publikatsioone, sealhulgas raamat “Avameelselt vananemisest. Võidab see, kes oskab vanaks saada”.

Miks me vananemist nii väga kardame? Küllap sellepärast, et vanaks saamist seostatakse haigustega. Siiski on haigused ja vananemine täiesti erinevad asjad. On täiesti võimalik vananeda ka tervelt ja selliseid inimesi on üksjagu. Ei saa ka öelda, et kehv tervis ja haigus vananemist ei mõjuta. Kui need tekivad juba noorelt, toimub ka keha vananemine kiiremini. Väga palju mõjutab aga vananemise kiirust...

Loe edasi juba artiklist ja saad vastused ka neile küsimustele:

Miks mõni inimene jääb järsku vanaks?

Mis on eduka vananemise retsept?

Millist vananemisnõu võiks anda meestele?

Kuidas vananevad praegused noored?