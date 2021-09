Lahemaa pärimuskoja MUST pässiku tõmmis – me ei müü müüti!

• „Musta pässiku tarvitamist soovitas mulle meditsiinilise taustaga inimene. Olin pidevas energiapuuduses, kannatasin unehäirete all ja viirushaigused kimbutasid. Kui alustasin pässikukuuriga, siis juba mõne päeva möödudes ei olnud probleeme uinumise ega ärkamisega. Viirushaigusi pole ma juba pool aastat põdenud, kui, siis väga kerge nohu lühikest aega. Oma laste (1 a ja 4 a) pealt näen samuti, et viirushaigused on olematud või põevad nad neid kergemalt läbi. Olen soovitanud oma tuttavatele ja samuti on tulemused positiivsed!“ – Annika

• „Olles ligi pool aastat tõmmist tarvitanud, võin julgelt öelda, et energialaeng, mis ta annab, on täiesti hoomamatu.“ – Kevin

• „Pässikutõmmis on mõnusalt tummise, kuid samal ajal maheda neutraalse maitsega. Lisaks turgutab ihu ja hinge ning lubab pikemat-kvaliteetsemat homset. Ürgne, esiemade ravijook, mis tänapäeval taas au sisse tõstetud. Meie pere võlujook!“ – Terje ja Jan