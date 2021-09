Telenaine Anneli Lahe: ainus toimiv retsept nii suhte kui ka kehakaalu hoidmisel on see, et suu tuleb õigel ajal kinni panna

Anneli on jõudnud just tagasi kümnepäevaselt tööreisilt Gruusiasse. Reisid on olnud tema elu lahutamatu osa juba pikki aastaid. Isegi nüüd, koroona tingimustes, astub ta lennukisse samade tunnetega nagu alati – põnevusega, ilma hirmuta. Võtab sisse unerohu, et saaks lennu ajal korralikult välja puhata. Maskiga magada on keerulisevõitu, aga Anneli on leplik.

Gruusias käis ta uue, septembris ilmavalgust nägeva tõsielulise reisisaate “Kethi emaga Gruusias” toimetajana. “See oli paras pähkel,” tunnistab Anneli, kel telekogemust ju üksjagu. Seekord tuli aga kümne päevaga filmida kümme saadet. “Kõik, mida vaataja näeb, nii ka kulges. Ilustamata, kogu oma võlus ja valus. Sellise sarja puhul ei ole kordusvõtteid ega ümbertegemisi.”

Anneli on ligi veerandsajandi jooksul löönud saatejuhi, toimetaja või produtsendina kaasa lugematutes saadetes, alates ilumaailma teerajajast “Kaunis kaunimaks” ja lõpetades “Selgeltnägijate tuleproovi”, “Kodutunde” ja seriaaliga “Siberi võmm”.

Mis toimub Anneli elus praegu, millistest katsumustest läbi on tuldud, kuidas hoida kehakaal ja stressitase kontrolli all ning nii mõndagi muud saad teada juba artiklist.