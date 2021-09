Teadliku hingamise ja hingamistööga avastad helgema elu ja tõelise mina!

See koolitus sobib hästi täiendõppeks inimestele, kes töötavad igapäevaselt inimestega (psühholoogid, terapeudid, õpetajad, organisatsioonide juhid), ja inimestele, kes tahavad viia läbi muudatusi oma elus, olla oma elu teadlikud loojad. See koolitus koos hingamistööga on selle poolest eriline, et annab kohe jõu ja väe hakata läbi viima ammu mõtteis mõlgutatud muudatusi nii enda sees kui ka endast väljaspool.

Paljud inimesed, kes on arvanud, et nad ei oska mediteerida ega suuda lõdvestuda, kellel tavateadvus töötab täistuuridel kompuutrina pidevalt, on pärast hingamise seansse avastanud, et nad on lõdvestunud, tavateadvuse „monkey-mind” on kõrvale astunud ja nad „näevad”, „teavad” või „tunnevad” vastuseid oma küsimustele ning selgineb arusaamine oma potentsiaalist. Nagu šampusepudeli kork on pealt ära lennanud, sest ühendus sisemaailma ja oma vaimuenergiaga on taastatud. Edaspidi sujuvad sisemised rännakud, oma mõtete ja elu juhtimine lihtsamalt, õpitakse looma oma elu seestpoolt väljapoole.