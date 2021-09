Milliste tervisemurede puhul pöörduda toitumisnõustaja poole ning milliste puhul on vaja juba toitumisterapeudi abi?

Üha rohkem inimesi on kimpus erinevate tervisemuredega nagu kõrge vererõhk, väsimus või liigesvalud. Kas teadsid, et kõik need võivad olla seotud toitumisega? Kuidas toitumise muutmise kaudu oma tervist parandada ja haigusi ennetada või isegi ravida, selgitab Confido Meditsiinikeskuse toitumisterapeut Artur Minenko.