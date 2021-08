Õnnelik inimene on tervem inimene

Iga aastaga muutuvad järjest olulisemaks sellised teemad nagu puhas loodus, oskus terveks jääda, olla õnnelik. Oleme jõudnud inimkonna arengus kohta, kus üha rohkem inimesi on huvitatud mitte niivõrd ravist, kuivõrd teadmistest ja oskustest terve olla. Klassikaline meditsiin on koolitatud haigusi ravima, ent kuidas terve püsida, see jääb fookusest välja. Seda lünka asume teiega üheskoos täitma. See on põhimõtteline küsimus ja ühtlasi suur privileeg, et kas me justkui kerjame teistelt tervist või võime tervist ja õnne jagada teistelegi.