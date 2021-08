KUULA SAADET | Milliseid terviseradasid sel sügisel avastada?

Saates on külas sihtasutuse Eesti Terviserajad juht Alo Lõoke, kelle sõnul pakuvad terviserajad avastamisrõõmu igal aastaajal. Hooldusmeeskonna ülesanne on talvisel ajal hoida korras suusarajad ning seista lumevaesemal ajal hea selle eest, et ratta- ja matkarajad oleksid hõlpsalt läbitavad. Koroonaaeg on huviliste hulka tublisti kasvatanud ja nii julgustab Lõoke avastama ka vähemlevinuid terviseradasid ning jagab uudishimulikele ka küllaga vihjeid.