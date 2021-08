Laura tunnistab, et ta ei mäleta enamikust partneritest midagi, isegi nime mitte. „Ma ei tunneks paljusid äragi, kui tänaval kohtuksime. Samas on mõned suhted — kõige esimene armumine, abielu laste isaga ja üks lühem suhe — mänginud minu jaoks tähtsat rolli. Kõikide nende inimestega suhtlen siiani kui sõber. Ülejäänud suhted ongi jäänud seksi tasandile ja nende hulgas on olnud ka mitmeid üheöösuhteid,” tunnistab ta. „Nooruses käitusin nii, nagu praegu enam ei tahaks ega viitsiks. Leian, et inimesel ei ole tegelikult vaja nii palju partnereid, piisab mõnest tõsisest suhtest küll.”