“Kui teed õiget asja, leiavad võimalused su ise.”

“Mulle on naljatoonil öeldud, et oleksin pidanud flöödi valima. Läks aga nii, et minu jõusaal on trummide tassimine,” ütleb õbluke trummar Hele-Riin Uib, kelle pulbitsev lavaenergia ei jäta külmaks ühtki pealtvaatajat.