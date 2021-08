Unearst: nii kergekäeliselt kui mõni aasta tagasi unerohuretsepte ei väljastata. Millest on uneprobleemide puhul tegelikult abi?

Dr Erve Sõõru on nii kopsu- kui ka unearst, kes on end erialaselt täiendanud mitmel pool maailmas. Tema erihuvi on uneaegsed hingamishäired, sest magamise ajal inimese und uurides on näha esimesi viiteid tõsistele haigustele.

Doktor Sõõru, enne häiretest rääkimist võiksime selgeks teha, mis on normaalne uni.

Normaalset und iseloomustab kiire uinumine, une terviklikkus ja hommikul ärgates tunnetatav kosutus. Kõige tervislikum on ikka ööuni. Alates 18. eluaastast loetakse tavapäraseks uneaja kestust 6,5–11 tundi, enamikul inimestel on see siiski 7–9 tundi. Magamaminek võiks toimuda ajavahemikus kell 21.00–1.00 ja ärkamine ajavahemikus kell 6.00–10.00. Une- ja ärkvelolekuaeg ei tohiks varieeruda üle kolme tunni, arvestades ka puhkepäevi. Uinumine võiks toimuda 30 minuti vältel. Üks-kaks ärkamist une jooksul on täiesti normaalsed.

...

