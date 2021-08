TERVISEUUDISED | Tõeliselt tõhus ravim kaalulangetuseks on leitud

Rahvusvahelised uuringud näitavad, et semaglutiid, mida seni on kasutatud diabeedi ravimiseks, töötab teistsuguses koguses tõhusalt ka söögiisu vähendajana. Uuringusse oli hõlmatud üle 2000 ülekaalulise 16 riigist ja keskmiselt võtsid nad alla 15 protsenti oma kehakaalust. Üle 30 protsendi grupist kaotas aga koguni 20 protsenti kehakaalust, mida teadlased peavad tähelepanuväärseks – ükski teine ravim pole seni isegi ligilähedast efektiivsust näidanud. Ühendriikide toidu- ja ravimiamet on Taani farmaatsia-ettevõtte Novo Nordisk loodud kaalulangetuspreparaadi nimega Wegovy juba heaks kiitnud. See on näidustatud täiskasvanutele, kes on ülekaalulised ja kellel on vähemalt üks kaaluga seotud tervisehäire, näiteks kõrge vererõhk, teist tüüpi diabeet või suur vere kolesteroolisisaldus. Ravimi manustamine käib korra nädalas süstiga.