Mees, kes kõnnib muredest eemale

“Seljakott on niigi raske, nii et mingeid probleeme kaasas vedada pole mõtet,” sõnab tootedisainer Veiko Liis (41), kelle jaoks on sadade kilomeetrite jalgsi läbimine puhkus, mitte elumurede üle mõtisklemise aeg.