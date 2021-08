Tundliku hingega Hanna-Liina Võsa: maailm põleb ja mulle käib närvidele, et kõigil on pidu

“Tahan kõik tunded lõpuni ära tunda – ka kurvad, ilma et ma neid tuimestaks,” kirjeldab end lauljatar Hanna-Liina Võsa (40). Ta tõdeb naerdes, et vaimse tervise vallas on tal kõik ära katsetatud.