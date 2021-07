Seksuoloog Imre Rammul aitab paaridel pingeid maha võtta.

Esimene lugu: orgasm ei tule

Jaanus (27) ja Maarja (27) on koos olnud pea kaheksa aastat. Meest häirib, et naine ei saa iga kord vaginaalset orgasmi, ja teda painab, et asi võib olla temas. Probleem on olnud õhus kolm aastat. Nad on sel teemal ka rääkinud. Maarja väidab, et niisama pole orgasm nii hea kui väikse lisaabiga, näiteks keele või sõrmedega. Mees tunneb siiski, et teeb midagi valesti, kui naine vaginaalselt orgasmi ei saa.

Imre Rammul: On üsna palju naisi, kellel on ühel korral rõõm saada vaginaalne orgasm, kuid järgmine kord naudivad nad hoopis aktivälist stimulatsiooni. Mulle tundub, et tõsist muret ei olegi — naine saab igast asendist-hetkest orgasmi ja probleem on pigem mõlema sundhäälestuses. Põhiline takistus on sageli ülemäärane orienteeritus orgasmi saamisele.