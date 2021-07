Ilutoimetaja soovitab: naha vananemise peatavad need võimsad noorendavad antioksüdandid

Kust saab kuri alguse?

Peata rünnak

Õnneks on teinegi kaitseliin ja üldse mitte kerge­kaallaste killast – antioksüdandid. Ained, mis katkestavad vabade radikaalide alustatud ahelreaktsioonid ning siluvad ja taastavad kahjustusi. Siia sobib taas näide õuna kohta – kui tilgutad selle lõikekohtadele pisut sidrunimahla, mis on tänu C-vitamiinile võimas antioksüdant, oksüdeerumine seiskub ja õuna­poolikud säilitavad märksa kauem oma isuäratava välimuse. Kuidas meie seda rakendada saame? Mõistagi ohtralt antioksüdantidest tulvil puu- ja juurvilju süües ning nahale samadest toimeainetest kubisevaid hooldustooteid määrides.

Mis kasu saab nahk?



Vabade radikaalide toime nahal on üsna kaugele­ulatuv. Näiteks põhjustavad need kollageeni lagunemist, pidurdavad naha taastumisvõimet ja tekitavad põletikke. See kõik ilmneb nahal toonuse kadumise, pigmendilaikude, kortsukeste või aknena. Milliseid antioksüdante oma ilutoodetest otsida, et sellisele ülekohtule vastu hakata? Siin on sulle rida võimsamaid.