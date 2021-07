Shindo venitustundide juhendaja Merike Villard jagab oma hommikurutiini, mis toetab keha ja meelt

• Lõpetan hommikupraktika hingamismeditatsiooniga, mis aitab mul ennast joondada ning on toetavaks esimeseks noodiks minu uude päeva. Sest kõik saab alguse hingamisest. Hingamine on otseselt seotud inimese mõtete ja emotsioonidega. Erinevad emotsioonid tekitavad erinevaid hingamismustreid. Juhtides teadlikult oma hingamist, oman kontrolli oma meelemängude üle.

Merike Villard sõnab, et kui meel ei takerdu liigsesse mõttetegevusse, mis stressi tekitab ja keha saab liikuda, siis voolab eluenergia vabamalt ning tekitab kerguse tunde inimese kehas ja meeltes. See on alus heaks terviseks, sest haigused jahivad raskusi ja stressi, hea tervis aga on kontaktis kergusega. Seega, sinu otsusest sõltub, millega sa oma elu täidad ja millises kvaliteedis oma elu elad.