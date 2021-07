Kristi Luik: kui asi puudutab rahva tervist, on haritud, ambitsioonikatest ja liberaalsete vaadetega inimestest tublisti kasu

Ehkki ma olen aastate jooksul korduvalt aasinud Silicon Valley elanikke nende ahnuse, luksusliku eluviisi ja maitselageduse pärast, pean siiski möönma, et kui asi puudutab kogu rahva tervist, on haritud, ambitsioonikatest ja liberaalsete vaadetega inimestest tublisti kasu. Selle asemel, et hankida infot Facebookist või mõnest korrumpeerunud evangeelsest kirikust, lähtuvad inimesed siin teadusest. Ka leidub meil rohkesti immigrante sellistest maadest nagu Vietnam ja India, kus nakkus­haiguste laastamistööd on nähtud oma silmaga, ja just nemad astusid esimestena süstimisjärjekorda. Kohe nende järel tulid valged. Teiste rasside esindajad, nagu latiinod ja mustanahalised, olid mõnevõrra kahtlevamad, aga nemadki võtsid lõpuks aru pähe. Üle­jäänud vähesed, kes süstist keelduvad, on Trumpi ajupestud pooldajad, ent kui nad tahavad oma geenid maailmast ära kaotada, siis pole mul selle vastu midagi.

