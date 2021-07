Kaotused tõid kaasa hinge pimeda öö, Daliani meetod juhatas sellest välja. Mis see on ja kuidas see tervendab hingehaavu?

Uurin Rännaku praktikult ja konstellatöör Tiiu Vilult, kuidas ta Mada Eliza Dalianini jõudis. “Järve Selveris,” saan vastuseks. “Otsisin lugemist ja mulle jäi silma Mada eestikeelne raamat “Ime otsingul. Tervenemisteekond teadlikkuseni”. Kui olin alguse läbi lugenud, kehitasin õlgu, sest teadsin seda kõike juba. Uudishimu aga sundis mind ikkagi guugeldama ja pärast käputäie Mada videote äravaatamist olin temast täiesti sisse võetud,” naerab Tiiu. Tema enda pea kakskümmend aastat tagasi alanud vaimsele tee­konnale jäävad Rännak, metameditsiin, perekonstellatsioonid ja muu. Osa neist tervenemis- ja enesearengumeetodeist on jõudnud Eestisse just tänu talle.

Tiiu on õppinud tuntud õpetajate juures: Brandon Bays ja Rännak, Bert Hellinger ja konstellatsioonid, metameditsiin, Tony Robbins, Robert Kiyosaki. Ometi ütleb ta, et keegi neist pole saavutanud taset, milleni on jõudnud Mada.

“Eelmine suvi oli mu elus periood, mida kutsutakse dark night of the soul, hinge pime öö. Kui pidin mai lõpus koera, kelle ma aasta varem terveks olin suutnud ravida, magama panema, kukkusin täielikku auku.” Veidi hiljem kaotas Tiiu töökoha, müüs maha auto, mille eest oli aastaid hoolt kandnud, samuti vahetas kodu. Tütar, kes oli 20 aastat kuulunud ta ellu, läks õppima USAsse. “Päikeseprillid olid mu parimaks sõbraks, et nutetud silmi varjata, ja nii saabus mu viiekümnes sünnipäev,” muigab Tiiu.

Kuidas Mada meetod toimib ja kuisas seda ise enda peal kasutada, saad teada juba artiklist.