Kuidas muutunud maailm mõjub introvertidele, kuidas ekstravertidele

Kui ekstravertide enese­tunne muutunud elukorralduse perioodil halvenes, siis introvertide meeleolu pigem paranes, selgus hiljuti USA teadlaste uuringust. Hästi tundis end ka toimetajana töötav Ene Kallas (47). "Mulle tõesti ei meeldi, kui tänaval, kohvikus või poesabas kuklasse hingatakse ja tullakse isiklikku ruumi," ütleb ta. "Nüüd aga on inimesed hoidnud ja tegelikult siiamaani hoiavad natuke rohkem distantsi kui tavaliselt." Talle meeldib ka see, et keegi ei köhi näkku ega levita mis tahes viirusi. "Seepärast pooldan, et end vähegi haigena tundvad inimesed kannaksid rahva seas maski." Kodukontoris töötamist Ene naudib. "See tähendab, et saad igal ajal oma kasse paitada, selga puhata ja, mis seal salata, kui töösse tekib paus, siis arvutimänge mängida või lugeda."

“Ma usun, et selline elust äralõikamine mõjub üht- või teistmoodi igale inimesele. Me pole ju keegi varem niisuguses olukorras olnud,” ütleb psühholoogiline nõustaja ja koolitaja Kadi Kütt. “Teraapias kuulsin lugusid nii sellest, kuidas koroonaaegne kodus istumine ajab täiesti hulluks ja kasvatab ärevust, kui ka tohutust kergendustundest ja unistuste elust.”

Loe täpsemalt juba artiklist, kuidas kaks vastandlikku temperamenditüüpi kaasaja maailmaga toime tulevad. Kumb neist oled sina?