Kas opereerida kurgumandleid või mitte? Asja teeb selgeks kõrva-nina-kurguarst

Ardo Pank (40) haigestus 2011. aasta jõulude paiku südame­lihasepõletikku. Pärast sellest taastumist soovitas meest ravinud arst lasta tal ka kurgumandlid üle vaadata. Need olid tekitanud Ardole vaevusi juba lapsepõlvest peale, kuid varem ei tulnud lõikus jutuks - ju siis polnud olukord nii hull, et seda oleks vajalikuks peetud.

“Spetsialisti otsus oli, et kurgumandlite eemaldamine on vältimatu. Nõnda olin juba kuu aja pärast lõikuslaual,” meenutab mees. Operatsioonist ei mäleta ta enda sõnul midagi, samas taastus kenasti ega ole pärast lõikust enam kordagi haigestunud. “Seega võin öelda, et minu puhul oli kurgu­mandlite eemaldamine hädavajalik – elukvaliteet ja tervis on pärast seda tunduvalt paremad,” tõdeb Ardo ja lisab, et kui ikka kurgumandlid annavad endast märku ja halvendavad elukvaliteeti, tasub tõsiselt nende eemaldamisele mõelda.

Ida-Tallinna keskhaiglas patsiente vastu võttev kõrva-nina-kurguarst Kristel Kalling sõnab, et probleeme kurgumandlitega esineb umbes 20 protsendil täiskasvanuil. Lapseeas patsiente on tema hinnangul 60–80 protsenti, sealhulgas ka alla kolmeaastasi. Vanusele vaatamata on paljude probleem kurgumandlite suurenemine, aga ka põletik.

