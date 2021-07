Eestlased lõid migreeniäpi, mis aitab haigusega paremini toime tulla. Maailmas on 1,4 miljardit peavalupatsienti

"Viimased 16 aastat olen ma elanud migreeniga," alustab eestlaste peavalukliiniku äpi üks asutajatest Katrina Laks. Ta on üks keerulisematest näidetest ja kuigi selliseid on nii maailmas kui Eestis palju, sündis läbielamistest rakendus, mis saab peatselt aidata miljoneid.

"Ilmselt pöördepunkt tuligi siis, kui otsustasin oma migreenikogemust teistega jagada," nendib Katrina. "Hakkasin kogemusest rääkima, nõu küsima, arutama, teisi kuulama ning sain aru, kui paljusid inimesi see probleem mõjutab. Nägin, et migreen pole ainult minu probleem, vaid globaalne pandeemia - migreen mõjutab täna maailmas 1,4 miljardit inimest!"

Selline jahmatav number paneb igaühe järele mõtlema - kuidas need inimesed siis abi saavad? Kas nad kõik teavad, miks neil pea valutab? Kuidas peavalusid leevendada saaks?

Katrinagi oli kasutanud mitmesuguseid äppe, kus peavalu registreerida, jälgida eluviise, ent need olid keerulised kasutada. Viimatine kasutajakogemus pärines tal seni maailmas kõige enam alla laetud peavaluäpist Migraine Buddy: "Kui mul tuleb migreenihoog, siis olen tundlik valgusele, helidele ja peas lõhub kohutavalt, ma ei taha täita pikka küsimuste jada, kus seletan, mis ma enne peavalu tegin. Saab muidugi "skip" vajutada, kuid ma ei taha seda kaheksa korda ju vajutada. See pani mind aga mõtlema, mis oleks siis parem variant..."

Mille poolest on eestlaste leiutatud äpp seni kasutusel olnutest parem, mis vahe on peavalul ja migreenil, mis on selle haiguse neli faasi, miks on vaja valu kiirelt katkestada ja teha seda õigete ravimitega ning palju muud kasulikku peavalu teemal saad teada juba artiklist.