Tervisliku kaalulangetuse läbi teinud Maiken restartidest oma elus: olen aru saanud, et enamik halbu asju osutub lõpuks heaks

Kõik teavad, kes on Maiken, aga tema päris­nime Kadri Koppeli peale kehitavad paljud õlgu. Kuidas ta oma artistinime leidis? “Olin salvestanud stuudios esimese laulu ja kogumikplaadile, kuhu see valiti, oli tarvis laulja nime. Käisin sõpradele tohutult pinda: aidake mõelda! Igasuguseid nimesid pakuti, kuni lõpuks, istudes Harju tänava pitsakohas, ütles Lauri Liiv: “Maiken!” Ma ei olnud seda nime mitte kunagi varem kuulnud, kuid see meeldis mulle kohe, sest oli eestipärane ja, nagu aeg on näidanud, mulle sobiv. Kui mõnikord ei võta publik artistinime omaks, siis minu puhul on võõraks jäänud mu pärisnimi,” naerab lauluõpetaja.

Hiljuti võttis Maiken ette tõsise terviserestardi ja liitus igapäevaseid harjumusi muutva programmiga. “Me kõik ju teame, kuidas peaks toituma, kuid ei saa ikka hakkama, sest pole järjepidevust ega oskust keha monoloogi kuulata. Ent see annab täpselt aimu, mida sa tunned enne söömist ja pärast esimest ampsu ning kuidas isu pärast neljandat ampsu vaibub või sootuks kaob,” räägib Maiken. Ta on nüüdseks kogenud, et pärast viiendat suutäit võibki söömise tegelikult lõpetada. “Sest mu keha on juba omandanud selle, mille pärast toitu vajasin, ja jätkates söön lihtsalt söömise pärast.” Maiken toob lihtsa näite: “Sõin ühel päeval pannkooke nagu tavaliselt ja märkasin, et mul oli pärast kaks tundi halb olla. Mõistsin, et iseenesest polnud selles tundes minu jaoks midagi uut, sest nii tundsin ma ennast alati pärast pannkoogi söömist, kuid siin ongi erinevus. Varem ei ole ma ealeski ajus registreerinud, et see tunne on tegelikult paha tunne.”

