SUVEL TÕBISEKS? Köha, nohu ja palavik kimbutavad keset suve – kuidas haigustest hoiduda?

Viimane asi, millele sa suvel mõtled, on haigeksjäämine. Ja ühtäkki on kõht vaevas, nina nohune, silmad vesised, vaevab põiepõletik või mädane angiin. Õpi end hoidma, et haigus sind ootamatult jalust maha ei rebiks.