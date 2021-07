Perearst Anneli Talvik: Kui inimene on 40+, siis on välimusest näha, kes on söönud targalt, kes juhuslikult

Perearst Anneli Talvik on veendunud, et kunagi ei ole hilja oma eluviisi tervislikumaks muuta. Ta kinnitab, et isegi kõrget kolesterooli­taset ja veresoone­haigusi on võimalik ringi pöörata. Kõik rakud uuenevad – nii, nagu aju seda teha käsib.