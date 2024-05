Kuumalaine ohustab just eakaid. Mida teha, kui inimene on saanud kuumarabanduse? Kuidas seda vältida?

Südamerütm kiireneb, et soodustada vedeliku liikumist kehas. Inimene hakkab higistama, et efektiivsemalt jahtuda. Tekib janu, et sooja käes olija hakkaks jooma. Nii saab organism suurendada vedeliku hulka kehas, et veelgi intensiivsemalt higistada. Janutunnet põhjustab ka vedelikukadu. Naha pindmised veresooned laienevad, et jahutada organitesse laialiminevat verd ja see omakorda organeid. Kui veresooned laienevad eriti jõuliselt, võib suus ja huultel tekkida turse.