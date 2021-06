Kuumahoiatus: palav ilm võib põhjustada eluohtlikku kuumarabandust. Loe, kuidas toimida!

Meie organism hoiab ise kehatemperatuuri 36-37 kraadi juures ja kõik kõrvalekalded sellest põhjustavad organismi kohese reageerimise ja keha lülitab sisse jahutussüsteemi.

Südamerütm kiireneb, et soodustada vedeliku liikumist kehas. Inimene hakkab higistama, et efektiivsemalt jahtuda. Tekib janu, et sooja käes olija hakkaks jooma. Nii saab organism suurendada vedeliku hulka kehas, et veelgi intensiivsemalt higistada. Janutunnet põhjustab ka vedelikukadu. Naha pindmised veresooned laienevad, et jahutada organitesse laialiminevat verd ja see omakorda organeid. Kui veresooned laienevad eriti jõuliselt, võib suus ja huultel tekkida turse.

Lühikest aega suudab keha end sel moel ise jahutada. Kui kaua täpselt, on individuaalne. Kõige kauem peavad vastu terved noored täiskasvanud.

Artiklist saad teada, mida teha, et kuumarabanust ja päikesepistet vältida ning ka seda, kuidas abi anda siis kui see on juhtunud.