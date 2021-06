Tervis Pluss testib: oled hädas tursete ja veepeetusega? Abi saad lümfimassaažist ja -teraapiast

Pille Zupping leidis oma kutsumuse lümfiterapeudina paar aastat tagasi. „Olin läbinud mitmeid massaažikursusi, kuid siis rääkis üks minu joogaõpilasi mulle lümfiteraapiast,” meenutab ta esimest kokkupuudet teda vaimustanud erialaga. Läbinud Eesti lümfiteraapia korüfee Raili Raiki koolituse, asus Pille uuel erialal tööle Ida-Tallinna haigla Magdaleena polikliinikus, kus Pille peamisteks hoolealusteks olid haigla statsionaarsed ja ambulatoorsed patsiendid.

„Teadlikkust, kui hästi lümfiteraapia ja -massaaž aitavad patsiente taastusravi perioodil, meie arstidel veel väga laialdaselt pole. Mõlema ampluaa on tegelikult lai,” sõnab Pille. Peamine näidustus on kõikvõimalikud tursed. Need võivad tekkida väga erinevatel põhjustel: ravimid, rasedus, traumad, operatsioonide ja vähiravi järgsed seisundid.

Lümfimassaaž on suureks abiks ka sportlastele. Abi saab ka veeniprobleemide korral, samuti on lümfimassaaž väga edukas trombiennetusel. Üllatava näidustusena toob Pille välja nahaprobleemid: „Häid tulemusi annab lümfimassaaž akne, rosaatsea ja psoriaasi korral.“

Kuidas lümfiterapeudi seanss käib ja kuidas see vastuvõtjale tundub, mida üldse teeb meie kehas lümfisüsteem ja kuidas ise selle paremale toimimisele kaasa aidata, loe juba artiklist.