Kas pikalt kodus koos olemisest on tekkinud tunne, et partner isegi kõnnib valesti? Enne lahkuminekut loe neid soovitusi suhteterapeudilt

"Igasugune muutus toob kaasa stressi. Kui meil ei ole oskusi, kuidas pingete ja stressiga toime tulla, siis ongi raske," ütleb Sille Jõgeva. "Praegune kriis võimendab kõiksugu protsesse. On paare, kelle suhe on läinud paremaks - neil on rohkem aega koos olla ja asju läbi rääkida. Ilmselt on aga suurem hulk inimesi hädas, et pidev ninapidi koos viibimine on toonud välja siiani vaiba alla lükatud sügavamad pinged."

Kui suhtes ja kodus on eba­mugav, kasutavad inimesed põgenemisteid: lähevad trenni, sõpradega välja, jäävad pikalt tööle. Ajal, mil need võimalused olid piiratud, elati kodus ebamugavas õhk­konnas justkui lõksus ja pinge aina kasvas. Pingeline õhkkond on kurnav ja ajab lõpuks lahku, isegi kui armastus on endiselt olemas - pole enam lihtsalt jaksu selles keskkonnas olla.

Kuidas selles olukorras kaasaga rahu luua ja konfliktid edukalt lahendada,saad teada juba artiklist.