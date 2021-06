Kuidas oma immuun­süsteemi tugevana hoida ja võimekamaks muuta, on üks praeguse aja huvipakkuvamaid tervise­küsimusi. Teame ju, et ka liiga tugev loomuliku immuunsuse reaktsioon võib haigestumise kaasa tuua. Meditsiiniski on õpitud juba keha immuunvastust tugevdama, kuid sellel on oma hind.

Kuidas ma saan oma immuunsüsteemi tugevdada? Apteekides müüakse igasugu tilku ja tablette – kas mõni ­annab immuunsüsteemile vunki juurde, et see paremini haigusi tõrjuks? Mis juhtub immuun­süsteemiga, kui me vananeme? Mis mu kehas toimuma hakkab, kui ma vaktsiinisüsti saan?

Kõigest sellest ja veel paljust kasulikust saad teadlikuks, kui loed artiklit.