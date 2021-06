TERVISEUUDISED | Psühholoogid eristavad kaht liiki nartsissiste, kas oled nendega tuttav?

Psühholoogid eristavad kaht liiki nartsissiste, hiljutine uuring aitab neil paremini vahet teha. Nn haavatav nartsissist on madala enese-hinnanguga, ärev, kriitika suhtes ülitundlik. Nn grandioosne nartsissist on kõrge enesehinnanguga ja ennastupitav. Ta on veendunud oma tähtsuses ega ilmuta ebakindlust. Uurijate sõnul on just viimase puhul tegemist psühhopaatia ilmingutega.