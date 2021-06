TERVISEUUDISED | Sinu töögraafik mõjutab olulisel määral immuunsust

Hiirtel tehtud uuring näitas, et individuaalne immuunvastus sõltub nakatumise ajast. Tulemust inimestele üle kandes võib järeldada, et halvim aeg nakkuse saamiseks on vahetult enne magamaminekut. Sel ajal on keha kõige vähem valmis patogeenide vastu põletikuvastaseid aineid tootma. Uuringu järgi võib vahetustega töö mõjutada naisi ja mehi erinevalt – meeste immuunsüsteem on altim üle reageerima, mis võib suurendada tõenäosust, et infektsioonile järgneb sepsis ehk veremürgistus.