Hoia oma nahka – siin on põhjalik ülevaade, kuidas õigesti kaitsta end varasuvise salakavala päikese eest

Soe ilm ja suvealguse ere päike võivad nahale kergesti kurja teha. Et päikesest rohkem rõõmu kui muret tunda, on tarvis enesekaitsevõtteid. Pead teadma, milliseid kreeme sa vajad ning millal ja kui palju neid peale määrida. Kuidas kaitsta huuli, silmi ja juukseid? Siin on sulle põhjalik ülevaade.