Põletikulise soolehaigusega patsientidele tuli appi mobiiliäpp

Inimene, kes põeb põletikulist soolehaigust, on väliselt täiesti terve, kuid sisimas pistab rinda paljude probleemide ja muredega," sõnas Eesti Põletikulise Soolehaiguse Seltsi esimees Janek Kapper. „Kõhuvalu, seedimisprobleemid, pidev vajadus WC-s käia ning sageli ka piiratud toiduvalik mõjutavad haige igapäevaelu väga palju - eriti just psüühiliselt. On üsna tavapärane, et põletikulise soolehaigusega inimene põeb depressiooni või ärevushäiret. Seetõttu on oluline, et haige oskaks ära tunda, mis on need momendid, mis temas võivad depressiooni või ärevuse vallandada - piltlikult öeldes saab For You, With You rakenduses pidada meeleolupäevikut ehk IBD-ketast (IBD-inflammatory bowel disease), ühtlasi panna kirja ka oma terviseseisund. Kuna haigusel esineb ka remissiooni perioode, siis rakendusest on mugav jälgida, millal haigus on ägedam ja millal taandub."