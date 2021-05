KUULA | Taastusravi pakub vigastuste korral mitmekülgset abi

Kui füsioteraapiast on tänaseks juba paljud kuulnud, siis mis on lümfiteraapia? „Tegemist on taastusravi ühe osaga. See hõlmab käsitsi lümfimassaaži ning vajadusel survesidumist ja hiljem kompressioontoodete kandmist. Seda tehakse siis, kui inimesel on olnud trauma näiteks hüppeliigese nihestuse või randme murru puhul. Tõsisemad juhud on haigused, mille tagajärjel on lümfisüsteem kahjustunud operatsiooni või kiiritusravi tagajärjel,” kirjeldas Vilipuu.