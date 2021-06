Onkoloog: vähi varases staadiumis alternatiivmeditsiini valinud patsientide suremus on suurem kui standardravi saajatel

Vähiraviteadus on kõige kiiremini arenev meditsiiniharu üldse ja viimase kümne aasta jooksul on enim uusi ravimeid tulnud kasutusele just vähiravis. Iga uus ravim tähendab alati uut lootust elule.

Tervenemisel on määrava tähtsusega, et haigusele saaks võimalikult varases staadiumis jälile. Paraku on Eestis sõeluuringutega haaratus väiksem kui mitmetes Euroopa riikides, kellega oleme majanduslikult samal tasemel. Sellel on palju põhjusi, aga esmajoones peaks kasvama tervise­teadlikkus.

Kas see, et minu vanatädi suri 1970. aastatel rinnavähki, ei tähenda enam, et sama diagnoosi saades suren ka mina?

Kindlasti mitte! Me elame vähiravi mõistes täiesti uues maailmas. Hiljuti elasin elevusega kaasa kosmosetranspordi­ettevõttele SpaceX ja ma usun, et kogu maailm vaatas seda ahhetades - milline areng on toimunud! See kõik on aga köömes arengu kõrval, mida olen näinud 30 aasta jooksul vähiravis. Vähiravi efektiivsuse kriteerium on viie aasta elulemus. 1970.-1980. aastatel kaotati ravist hoolimata kuni 70% patsiente enne viie aasta möödumist. Nüüd on viis aastat pärast haigestumist elus kaks kolmandikku inimestest! Varajasest rinnavähist tervenemise tõenäosus on 90%. Kaugele arenenud, kuid heade prognostiliste näitajatega rinnavähi korral on keskmine elulemus viis aastat. Kui ma onkoloogina alustasin, oli see vaid aasta-poolteist.

Millised tegurid mõjutavad vähisuremust, milline on ühe onkoloogi tööpäev ja millest vähiga võitlevad arstid unistavad, loe edasi juba artiklist.