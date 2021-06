Kuhu kadus rõõm?

Veel piiras Aivar oma meediatarbimist. Ta hoidus täiesti teadlikult uudistest või kui juhtuski neid kuulma, siis ei süvenenud. “Ma sain aru, et mida vähem eri meediakanalite infomüra endast läbi lasen, seda tervislikum see on,” ütleb ta ja tunnistab, et rahu leidmine on olnud pikk protsess ja kõige hullemad ajad olid ehk varakevadel.

Aivar räägib, et enne kriisi liikusid nad perega väga palju ringi ja käisid ka sugulastel külas. “Kui nüüd seda kõike riiklikul tasandil tauniti, läks keerulisemaks. Jah, me käisime piirangute ajal küll mitmesugustes kohtades, kuid inimestega kohtumisest ja külas käimisest hoidusime. Oli ka nii, et ei soovitudki kohtuda. Meie perele oli see aeg väga rusuv, sest meile meeldib liikvel olla ja suhelda,” räägib ta.

Tasakaalu otsimise kohta ütleb mees, et seda ta taga ei aja. “Pidev püüd tasakaalu leida tekitab vaid pingeid ja stressi. Tasakaal tähendab kohe ka liikumise lõppemist. Võta pliiats, aseta see näpule horisontaalselt tasakaalupunkti. Mida näed? Seisab paigal. Aga mina ei taha paigal seista. Elus ei ole kunagi tasakaalu, vaid ongi nii, et mõnikord on üks asi tähtsam ja teinekord hoopis muu…”

Tühjusetunne elevuse asemel

Muusikaõpetaja Lembet (43) teab kogu tema suur tutvusringkond kui igiliikurit ja käimatõmbajat, kes suudab inspireerida paljusid. Lembe paneb laulma ka lapsed, kes viisi ei pea, ja pilli mängima need, kes pole varem muusika­riistu lähedalt näinudki. Ta ise valdab mitut pilli, esineb tihti ja mängib spontaanselt oma rõõmuks. “Viimane aasta on olnud mulle kohutavalt raske,” tõdeb Lembe aga nüüd. “Mul on üha keerulisem millestki rõõmu tunda. Varem oli elevus minu väga sage olek, näiteks ootasin elevusega mõnd üritust või kontserti. Nüüd aga ei toimu mitte midagi ja ma tunnen end täiesti tühjalt,” ütleb ta. “Ma ei julge teha plaane ega näegi sellel mõtet, sest kui asi on käegakatsutavas kauguses, jäetakse see ära või lükatakse teadmata kaugusesse edasi. See kõik kurvastab, muudab tujutuks, väsinuks ja tülpinuks.”

Lembe on väga aktiivne inimestega suhtleja, aga sellel on olnud piirid peal. “Jah, meil on veebivõimalused, aga see ei asenda kuidagi inimlikku kontakti. Ma ei taha kontserti Youtube’is vaadata, vaid seal ise kohal olla. Pealegi on muusikute omavaheline suhtlus tihtipeale see, et lihtsalt mängitakse koos pilli. Seda ju veebis ei tee,” ütleb ta. “Muidugi mängime me pere ringis ja saame mõistusega aru, et ajad on sellised. Ometi tunnen, et ma pole päris mina ise, kui ei saa vabalt suhelda ja kultuurist osa. Just suhtlemine teiste inimestega on see, mis mind laeb ja rõõmuga tegutsema paneb. Praegu on juba aasta olnud tunne, et jooksen kogu aeg peaga vastu seina.”

Pill tuleb pika ilu peale?