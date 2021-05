Dementsus tekib hiilivalt, millest seda ära tunda?

Ebatavaline käitumine

Tegemist on progresseeruva haigusega, mis tähendab, et selle sümptomid hakkavad järk-järgult üha enam süvenema. Kui märkad, et lähedase inimese välimus ei ole väljas käies enam nii hoolitsetud nagu tavaliselt või ilmneb muud ebatavalist käitumist, tuleb uurida milles on põhjus. Dementne inimene ise reeglina ei adu, et ta midagi tavapärasest teisiti teeb. Seega on ümbritsevatel inimestel vaja selles osas tähelepanelik olla.

Mäluhäired on oluline sümptom

Üks põhilisi sümptomeid, mille järgi dementsust saab ära tunda, on see, kui hästi toimib inimese mälu. Kuna dementsus tekib hiilivalt, on seda haiguse varastes etappides raske märgata. Kui eakas hakkab unustama endaga lähiminevikus seotud sündmusi, kaotab ajataju või eksib ära varem tuttavates paikades, võib see olla märk algavast dementsusest.

Tegu on tõsise haigusega

Kuigi varases staadiumis ei valmista dementsus tavaliselt esialgu suuri probleeme, ei tohi seda tähelepanuta jätta. Seisundi progresseerudes võib tekkida olukord, kus avastad äkki, et haigus on süvenenud sedavõrd, et inimesega on raske kontakti saada. Ootamatult võib tekkida seisund, kus eakas ei tunne enam oma pereliikmeid ja sõpru ära.

Tähtis on suhtlemine, stabiilsus ja rutiin

Kuna mäluhäired mõjutavad inimese võimet oma igapäevaste eluliste argitoimingutega hakkama saada, on kõige tähtsam, et dementsuse käes kannataja elurutiin püsiks võimalikult stabiilsena. Oluline on, et ta ei kaotaks kontakti lähedastega ja ta saaks jätkata oma tavalist elurütmi võimalikult sujuvalt ning ilma, et teda ümbritsevate poolt "haigeks" tembeldataks. Kellelegi ei meeldi tunda end abituna ning dementse inimese puhul on eriti oluline, et tema eest hoolitsetaks tekitamata seejuures tunnet, et ta sõltub teiste abist.

Võta appi kodune hooleandja

Töö- ja laste kõrvalt ei jagu enamikel inimestel aega ning energiat tegeleda abivajava eaka eest hoolitsemisega. Ometi vajab dementsuse käes kannatav inimene pidevat asjatundlikku järelvalvet. CareMate'i hoolesõber saab pakkuda tuge ka siis, kui pereliikmed parajasti kättesaadavad pole ning hoolitseb selle eest, et eakas ei jääks abita ega tunneks end hüljatuna. Kõige olulisem aspekt, mida dementsust põdeva inimese eest hoolitsedes silmas pidada, on see, et ta ei kaotaks emotsionaalset sidet teiste inimestega ja ta saaks haigusest hoolimata jätkata talle võimalikult harjumuspärase elukorraldusega.