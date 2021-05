Ilutoimetaja nipid juuste läike taastamiseks - tee ise säraseerum

Kuigi läikivate juuste saavutamiseks on oluline niisutus, ei tähenda see, et peaksid kasutama tavapärasest toitvama konsistentsiga palsamit – tegelikult võib ka juuste ja peanaha ületoitmine muuta juuksed peadligi hoidvateks ja elutuna näivateks. Pähe jäetavad palsamid on imeliselt kerged, samas tulvil niisutavaid ja hooldavaid komponente, mis tekitavad iga juuksekarva ümber seda kaitsva kihi, lisades muu hulgas ka kamaluga läiget.