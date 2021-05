Asenda ühekordsed menstruaaltarvikud tervise- ja loodusesõbralike alternatiivide vastu – kupsik, kuupüksikud ja merekäsnast tampoonid

Naistel on kuu­puhastus umbes 40 aasta jooksul keskmiselt viis päeva iga kuu. See teeb kokku ligikaudu 2400 päeva ehk kuus ja pool aastat. Kuigi menstruatsioonipäevadeks on loodud juba kümneid erisuguseid hügieeni­tarvikuid, kasutatakse enamasti ühekordseid, üsna märkimisväärse keskkondliku jalajäljega tooteid. See tähendab, et pea iga viljakas eas naine muudab ühe aasta jooksul olmeprügiks keskmiselt 240 tampooni või hügieenisidet - toodet, mis laguneb loodusesse sattudes 150-200 aastat või kauemgi.

Ühekordsete hügieeni­tarvikutega kaasneb teinegi aspekt: masstootmises, kus hind on oluline argument, võidakse kasutada vähem kehasõbralikke koostisaineid. Tuntud hügieenisidemete ja tampoonide seest on leitud lõhnaainete kõrval ka kloori, kantserogeene, ftalaate, mikro­plasti, dioksiine ja isegi pestitsiide.

Millised on moodsad ja mugavad alternatiivid, saad teada juba artiklist.