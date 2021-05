Naiseliku trennifilosoofia looja Shalini Mody: kuutsüklist lähtuvalt muutub naise kehas nii energia, fookus kui jõud

Ma küsin sageli inimestelt, mitu elu neil on olnud. Selle all mõtlen tähenduslikke ja murrangulisi perioode, mis on viinud meid uue eluetapini, uue endani.

Endale hakkasin palju küsimusi esitama kaheksa aastat tagasi. Tundsin järsku häirivat rahutust ja tekkis palju küsimusi nii elu, naiseks olemise, armastuse kui ka oma valikute kohta. Mul polnudki konkreetselt midagi viga või valesti, kuid südames polnud tuld, kirge ja seda olen-elus-tunnet... Kõige suurem hirm oli, et nii mu elu möödubki. Kedagi süüdistada polnud, ma ise ei olnud võtnud vastutust ega ka aega, et aru saada, millist elu, suhet ja rütmi MINA soovin. Ei teinud valikuid - hirmust selle ees, kuidas teised mind vaatavad ja hindavad. Või maine pärast.

Olin segaduses mitu-mitu aastat, otsides “õigeid” vastuseid, inimesi ja tegevusi. Ma ei olnud rahul sellega, kuidas end tundsin: ühel päeval olin õnnelik, teisel päeval pahas tujus. Ühel päeval tundsin ennast oma seksuaalsusega kontaktis olevat, teisel päeval mõtlesin, et mul on midagi viga, sest kohe kuidagi ei sujunud. Olin ebakindel kõiges, mida tegin...

Saabus aeg, kui tundsin, et nüüd vajan muutust. Siinkohal lõppeski minu eelmine elu ja algas uus. Elu, mis viis mind naiseliku liikumiseni.

Milline on Shalini loodud naiselik treeningfilosoofia ja kuidas see aitab naisena elus õnnelikum olla, loe edasi juba artiklist.