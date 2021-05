Linnatüdruk Mari Ojasaar kolis perega Hiiumaale ja leidis seal uue kutsumuse

Mari ja tema pere olid enne linlased, kes end aeg-ajalt Hiiumaa maakodus laadimas käisid. Nüüd on neist saanud aga saare püsielanikud ja pere Kõpu valdustest päriskodu. Koguni sel määral, et koos kaasa Jesper Parvega algatasid nad sinna algkooli ja lasteaia loomise. Hiiumaa esimene erakool loodetakse avada juba tänavu sügisel. „Meie lapsed on selles eas, et vanem poeg läheb esimesse klassi ja teine on lasteaiaks valmis. See andis tõuke luua koht, mis võiks sobida ja rõõmu pakkuda paljudele lastele," selgitab naine tagamaid.

Lastekasvatamise kõrvalt tegeleb Mari illustraatoritöö ja ehteloominguga – talle kuulub kaubamärk Kuma Design. Hiiumaa idüllilise looduse keskel oma loominguks inspiratsiooni otsides süvenes ta järjest enam miniatuursetesse õitesse, kuni avastas, et teda tõmbab seletamatu jõuga ravimtaimede poole. „Mulle pakub üha rohkem huvi, kuidas saan taimede abil oma perekonda tervena hoida ja uusi maitseid lauale tuua. Tean, kui oluline on meie seedimisele võimalikult mitmekesine toitumine. Kui tunned taimi, võib kevadel, suvel ja sügisel pea iga päev midagi uut suhu pista,” rõõmustab ta siiralt.

