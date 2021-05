TERVISEUUDISED | Füüsiline laiskus tapab kogu maailmas

Jõukate riikide elanikel on füüsilisest passiivsusest põhjustatud haiguste (südamehaigus, infarkt, kõrg­vererõhktõbi, teist tüüpi diabeet, mõned vähiliigid) risk üle kahe korra suurem kui vaesematel rahvastel. Füüsiline passiivsus on rikastes riikides samuti üle kahe korra suurem kui väikese sissetulekuga maades. Samas on sellise haigestumisriskiga inimesi kõige rohkem keskmise sissetulekuga riikides nende suure rahvaarvu tõttu. Füüsilisest passiivsusest tingitud surmasid esineb enim Ladina-Ameerika riikides ja Kariibi mere piirkonnas, kõrge sissetulekuga lääne­riikides ning Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas. Vähim on puudutatud Sahara-taguse Aafrika, Okeaania ning Ida- ja Kagu-Aasia riigid.