TERVISEUUDISED | Pandeemia mõjutab naiste kuutsüklit

Naiste tsüklit pandeemia ajal on uurinud Suurbritannias mahuka küsitluse teel nii üks günekoloog kui ka sporditeadlased, kelle uuringut ei ole küll veel eelretsenseeritud. Küsitlusele vastanud naistest tunnistas 65%, et on märganud viimasel aastal muutusi menstruaaltsüklis või muid hormoonidest tingitud sümptomeid. Spordiekspertide uuringust selgub, et muutusi tsüklis, sealhulgas selle pikenemist, on kogenud 53% naistest. Tsüklimuutusi on esinenud suurema tõenäosusega neil, kes on teada andnud ka stressist ning murest enda ja oma pere tervise pärast. Tööga seotud ebakindlus seostub naistel uuringu järgi ka veritsusaja pikenemisega.