KUULA SAADET | Spordiareenid: Toome spordi kodu kõrvale!

Mario veab spordiväljakute ehitamisega tegelevat ettevõtet Spordiareenid , kus ennekõike aidatakse tellijal jõuda arusaamisele, missugust lahendust ta tegelikult vajab ja kui perspektiivikas on see ettevõtmine ajalises kontekstis. „On olnud kliente, kes tulevad suure uhke ideega, aga lõpuks tahab naine teha peenraid, panna ilupõõsaid, siis tuleb kusagile veel väike teerada. Ruum jääb järjest kitsamaks,“ toob Mario välja täitsa tavalisi asju, millega väljaku rajamisega lõppude lõpuks arvestada tuleb. Ja Spordiareenid just seda teha aitavadki – jõuda arusaamisele missugune lahendus sobib ühele või teisel perele kõige paremini.

Veel saab saatest teada, et ka kõige lihtsama ühe lauaga kossuplatsi loomine ei käi päris nii, et täna lööd labida maasse ja homme paned juba pealt. Ka väikest väljakut planeeritakse kauem, arvestada tuleb tarneperioodi ja ehituski võtab oma aja. Ja see aeg on hea jõdmaks selgusele kas ehk tuhin üle ei lähe. Juhtunud on sedagi, et palliplatsis saab hoopis jõulinnak, batuudiplats või akrobaatika harrastamise õhkrada.