Voodilahutus - paaride eraldi magamisest on saanud trend. Poolt või vastu?

"Kui väga ma oma abi­kaasaga koos magada ka ei tahaks, jääb ainult tahtmisest väheks. Palju asju ju mõjutab seda, näiteks abikaasa norskamine või unes rääkimine," ütleb Anne (38). Ta on olude sunnil ka oma alg­kooliealise lapse juures maganud, et välja puhata. "Lõpuks oled ikka nii väsinud." Muutuse tõi oma majja kolimine. "Sain omaette toa, vanu aegu taga ei nuta ja suhe abikaasaga on hea," ei kujutle Anne end enam teisiti elamas.

"Ilmselt on suhetes midagi väga valesti, kui magatakse eraldi. Ei kujuta ettegi, et koos olles ei magaks ühes voodis," arvatakse interneti­foorumis. Sealsamas leidub aga neid, kes kaebavad, et lihtsalt ei suuda aju välja lülitada, kui samas voodis on peale nende veel keegi, isegi kui ta magab hästi vaikselt.

