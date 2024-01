„Sain eraldi magamistoa, vanu aegu taga ei nuta ja suhe abikaasaga on hea.“ Kuidas mõjutab eraldi magamine suhet?

"Ilmselt on suhetes midagi väga valesti, kui magatakse eraldi. Ei kujuta ettegi, et koos olles ei magaks ühes voodis," arvatakse interneti­foorumis. Sealsamas leidub aga neid, kes kaebavad, et lihtsalt ei suuda aju välja lülitada, kui samas voodis on peale nende veel keegi, isegi kui ta magab hästi vaikselt.