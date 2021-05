Geenitest paljastab terviseriskid ja annab soovitused parimaks une-, toitumis- ja sportimisrežiimiks

Geneetiliselt on inimesed väga erinevad: ühel on tugev tervis, teisel soodumus teatud haigusteks; üks on eluaeg sale, teine peab vormi nimel vaeva nägema; mõnele sobib vastupidavustreening, mõni lõikab rohkem kasu jõutreeningust.

Marge Kask Asper Biogene’i laborist kinnitab, et geenitestid on soovitatavad kõigile, kes tahavad ise aktiivselt oma tervise hoidmises ja parandamises osaleda. Üks võimalus on GeneWelli geenitest, mis hindab geneetilist riski eri haiguste ja seisundite tekkeks, nagu näiteks diabeet, südame-veresoonkonnahaigused ja silmahaigused ning eri vitamiinide puudus. “Testiga saab määrata ka pärilikku eelsoodumust ülekaaluks. Vastavalt riski suurusele antakse soovitused toitumise, kehalise aktiivsuse ja elustiili muutmise kohta.”

Tervise ja soolestiku ning seal olevate bakterite olukorrast annab hea ülevaate GutWelli geeni­test. Analüüs vastab toitumisega seotud küsimustele: kas toitumine ja soolestiku bakterite kooslus on tasakaalus? Kas soolestiku bakterid soodustavad ülekaalu? Loe lähemalt juba artiklist.