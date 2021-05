Sass Henno lihaga seotud süütundest: kas aeg-ajalt pead tõstev enesepõlgus on seotud sellega, et olen söönud liiga palju laipu?

Ma ei mõelnud kunagi, et äkki ma ei peaks Ossut, keda laudas paitamas olin käinud, hiljem laua taga ära sööma.

Et täit lugu mõista, pean minema taas täiesti algusesse. Mu kaugem ajalugu on see, et olen suviti alati olnud maalaps. Annelinna paneelikate vahelt suvevaheajaks vanaema juurde jõudes avanes kaubandusliku ja koduse kivilinna kõrval värav hoopis ilusamasse maailma: onniehitus ja peenralt söödud redised-rabarberid või lauda uksel kulbiga otse ämbrist joodud lüpsisoe piim. Talu toitis ja hoidis. Aiasaadused ja liha tulid omast käest. Nii mõnigi kord nägin, kuidas mehed kuuri all siga tapsid – vaatepilt oli vastik, kuid praad maitses hea. Ma ei mõelnud kunagi, et äkki ma ei peaks Ossut, keda laudas paitamas olin käinud, hiljem laua taga ära sööma. See oli normaalsus.

Aastad möödusid ja ajad muutusid. Ei ole enam vanaema, tema peenraid ega loomi. Mõnel korral elus olen enda eluohtlikku ülekaalu ja vaikselt vananevat nägu vaadates mõelnud, et peaks tervislikumalt toituma, kuid enamasti on see mõte kestnud vaid üksiku hooaja. Või mis ma liialdan. Enamasti on see kestnud järgmise grillipeoni. Sest söömine on üks väheseid asju, mille eest ma lapsepõlves kiita sain.

Praegu olen täiskasvanu, kes tundis oma selle kevade esimest grilli pildistades kummalist süütunnet. Mis oli pildil valesti? Kõik oli justkui idülliline. Purjekas. Päike. Grill. Ja süte kohal suitsevad tapetud looma tükid, mida hetk hiljem kogu seltskonnaga kiitsime kui tõenäoliselt parimat liha mahedaimas marinaadis, mida oleme elus saanud. Uhkustasin, et ma tean kohti.

Kas mu depressiooniperioodid ja aeg-ajalt pead tõstev enesepõlgus võivad olla seotud sellega, et olen söönud liiga palju laipu?