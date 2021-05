Helen Adamson seljatas elu halvava ärevushäire: poleks ma liikuma hakanud, poleks ma see, kes praegu olen

Elu ärevusega

Heleni jaoks tähendab ärevus seda, et peas tiirleb korraga tohutult mõtteid ning enamus neist on negatiivsed ja katastrofiseerivad. Sellised ebamugavad mõtted muutsid varasemalt noore naise igapäevase elu väga keeruliseks.

Kui juhtus kasvõi mõni väike asi, hakkas ärevus selle ümber erinevaid lugusid tekitama, mistõttu keskendumine muule oli võimatu. „Minu ärevus oli kunagi nii hull, et kui juhtus, midagi ebameeldivat või läksid asjad nii, nagu ma ei tahtnud, ei suutnud ma seepeale enam edasi funktsioneerida. Minu toimetulek igapäevaelus peatus - ei suutnud tööd teha, süüa ega kõndima minna. Sellised hetked, kus ärevus on nii suur, et sa ei ole suuteline magama, on väga lammutavad. Stressihormoon kortisooli tase kehas läheb väga kõrgeks, süda klopib ja väga paha on olla. Selliseid perioode oli mul palju," kirjeldab Helen oma varasemat elu.

Tol ajal ta aga isegi ei teadnud, et mustrid, mis tema elus korduvad, tähendavad ärevust. Alles pärast aastaid individuaalteraapias käimist sai Helen aru, et ta on olnud kõrge ärevuse tasemega inimene enamuse aja oma elust. „Sa ei saa ju kontrollida, mida väline maailm su ette toob. Ainus mida kontrollida saad, on see kuidas sina reageerid ja oma emotsioone reguleerid. Ma ei osanud seda kunagi teha, sest ma ei olnud isegi kursis, et see, mis minuga toimub, on ärevus. Nagu enamasti, sai seesugune muster ka minu jaoks alguse lapsepõlvest - minu päritolu pere oli üsna ärev. Minu jaoks oli see normaalne elu, olin vaid seda kogenud ja arvasin, et see ongi normaalne. Aga tegelikult nii ei peaks olema."